Si attendono Osimhen e Tuanzebe, ma intanto è festa Ghoulam

Alla fine è lui quello più festeggiato di tutti: Ghoulam. Non era semplice tornare a giocare 90 minuti contro la Juventus. Ce l’ha fatta, senza mai perdere di vista la velocità di Chiesa. Sono tutti vicini a lui. È una gioia contenuta, nessuna festa. Solo tante pacche sulle spalle. In attesa che l’emergenza finisca. A breve dovrebbe arrivare Osimhen: oggi farà il tampone, se sarà ancora negativo, prenderà il volo per Napoli, già domenica prossima a Bologna potrebbe aggregarsi alla squadra. Intanto, il ds Giuntoli ha praticamente completato l’iter per l’arrivo Tuanzebe che però è ancora bloccato a Manchester per una serie di incombenze sanitarie e burocratiche: ieri, però, a Napoli è arrivato il fratello, che probabilmente è in città per un sopralluogo sulla nuova abitazione. In ogni caso, il suo esordio sarà con la Fiorentina, in Coppa Italia, mercoledì prossimo.

Fonte: Il Mattino