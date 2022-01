In attesa del ritorno in campo della serie B, il mercato invernale prosegue e nella giornata di domani potrebbero esserci sviluppi interessanti. Il Pisa vorrebbe il centrocampista Folhorusho, ex Reggina e Bari, di proprietà del Napoli. Secondo Tmw domani dovrebbe esserci l’incontro per chiudere l’affare, occhio però anche a Cosenza e appunto i granata.

La Redazione