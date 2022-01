RKK, domani appuntamento a pranzo con Faouzi Ghoulam

Non giocava da tanto, tantissimo tempo. Troppo. Soprattutto non partiva titolare e restava in campo per 90 minuti. Lo ha fatto ieri sera e bene, Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino, anche per parlare di questo suo “ritorno” sarà ospite domani, intorno alle ore 13,00, della radio ufficiale del club azzurro, Radio Kiss Kiss. I tifosi, così, potranno sentire. dalla sua viva voce, del momento personale e di quello della squadra del Napoli.