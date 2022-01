Per la panchina azzurra Il Mattino vota solo un calciatore

Il Napoli ha pareggiato ieri sera contro la Juve per 1-1 all’Allianz Stadium, dopo una prestazione importante. La panchina era sfoltita da infortuni, Covid e Coppa d’Africa, ed Il Mattino dà il voto solo ad uno dei subentrati.

6 Elmas

Dentro per far respirare un po’ Politano che aveva speso tanto, si piazza sulla corsia di destra nel momento di massima sofferenza fisica del Napoli. La benzina dei compagni è quasi a riserva e a lui tocca cantare e portare le croce. Compito svolto senza apprensioni e con grande qualità.

sv Petagna

Nel finale gli tocca fare il totem. Deve stare lì davanti per calamitare quanti più palloni vaganti possibile. Ci mette il consueto grande impegno unito a quello spirito di sacrificio che non lo abbandona mai. Nessuna occasione per fare l’attaccante vero, ma poco importa.

sv Zanoli

Se Spalletti decide di mandarti in campo a 5 minuti dalla fine di una partita delicata come Juventus-Napoli, vuol dire che personalità e qualità non ti mancano. Bell’attestato di stima per questo ragazzo che ha compiuto 21 anni appena qualche mese fa.