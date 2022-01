Pastore, giorn.: “Il Napoli ha perso lo scudetto? Nulla è impossibile”

Rosario Pastore, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto NUovo, a Punto Nuovo Sport Show: “Il Napoli ha perso lo scudetto? Nulla è impossibile” impossibile. L’Inter 1971 era a 9 punti dal Milan e fece un piano di viaggi: dissero domenica battiamo Atalanta, poi Milan, ecc. L’Inter alla fine vinse lo scudetto. Fecero questo programma di risultati che poi si concretizzò e arrivai a Milano mentre festeggiavano lo scudetto. Ricordi più belli rispetto a quello che leggo oggi sul Napoli che avrebbe schierato questi tre giocatori che secondo loro andavano tenuti da parte. Il massimo che potrà accadere sarà che i calciatori potranno avere una contravvenzione, nulla di più. Per quanto riguarda la partita, sentire le parole di Allegri viene da ridere. A parte il gol di Chiesa deviato da Lobotka, non sono riusciti a fare nulla. Insigne? Ho letto cose allucinanti riguardo il trasferimento, accusato delle peggiori cose. Qualcuno lo vuole fuori rosa, qualcuno lo vuole senza fascia di capitano. C’è il pericolo che al primo errore venga sommerso di fischi. Ieri però ha dimostrato di avere gli attributi, di giocare una bella partita senza condizionamenti. Dal suo gol è scaturito l’assist di Politano per Mertens. Il vero Napoli secondo me è quello che ha vinto con il Milan e ha pareggiato a Torino, ma anche quello di inizio stagione con tutti i giocatori a disposizione. Purtroppo ci sono dei passaggi a vuoto, però vorrei vedere sempre quel furore agonistico sceso in campo nelle prime dieci giornate di campionato, che ci ha fatto divertire tanto. L’augurio è che Spalletti possa ritrovare tutta la rosa a disposizione”.