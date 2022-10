ONE STATION RADIO – M. Panico (all. Pomigliano femm.): “Mastrantonio? Un aspetto mi ha colpito. Pronti per la Juve”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotta da Luca Cerchione, è intervenuto il tecnico del Pomigliano femminile Mimmo Panico. “Obiettivi? Puntare alla permanenza in serie A, dove certamente non abbiamo l’esperienza delle dirette concorrenti, però ce la giocheremo al meglio delle nostre possibilità. Io devo ringraziare il presidente Pipola e il d.s. Biagio Seno per l’opportunità che mi hanno dato. Sul neo arrivato Ella Mastrantonio, ci ha colpito la sua grinta, la voglia di non mollare fino alla fine. Ci serviva a centrocampo, vista la partenza di Ferrandi che è passata alla Lazio. Si è allenata in questi giorni ed è pronta per dare il suo contributo. La Juventus? Io l’ho visto nella semifinale contro il Sassuolo, recuperata le calciatrici che erano positive. Per noi, paradossalmente è la partita più semplice, oltre che le gare sono quelle che non vedi l’ora di giocare, visto il loro valore. Le bianconere hanno vinto 11 gare di fila, ma nel calcio tutto può accadere, noi ce la metteremo tutta. Sulla salvezza dico che alla fine arriveremo davanti al Napoli”.

