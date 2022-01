Napoli-Tuanzebe, blitz per le visite, ora si attende il twitter presidenziale

Il Napoli e Tuanzebe, se ne è parlato in queste settimane, ma nella giornata di ieri c’è stato il blitz in città. Il difensore centrale ha già svolto le visite mediche a Villa Stuart, fatte in gran segreto, poi la foto del fratello dalla villa di Posillipo. Adesso il ventiquattrenne volerà a Londra dall’ambasciata italiana per avere il visto ed essere a disposizione di mister Spalletti. Trattativa in stile Anguissa, prestito secco, valutato dal Manchester United 500 mila + 500 mila legato alle presenze. L’auspicio di Spalletti è di averlo per la gara di domenica contro la Sampdoria alle ore 16,30, altrimenti per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Per la cronaca Tuanzebe ieri ha visto la gara del Napoli contro la Juventus e prenderà il posto di Manolas. Insomma c’è solo da attendere il twitter presidenziale, come riporta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport.

