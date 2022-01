L. Spalletti: “Siete stati straordinari e meritate di indossare la maglia del Napoli”

Improvvisamente…………..«Ragazzi, il mister, il mister». Il faccione stravolto di Luciano Spalletti fa la sua apparizione sul tablet di uno dei pochi collaboratori del tecnico superstiti (in tre sono positivi) che è nello spogliatoio dello Stadium: «Siete stati straordinari», dice dalla sua stanza dell’hotel napoletano dove è in isolamento, complimentandosi con la squadra che fa festa in maniera soft ma che gioisce consapevole di aver vissuto una vigilia non normale. Magari ce ne saranno altre di vigilie così, vista l’aria che tira, ma è evidente che l’insieme delle emozioni vissute in queste ore poteva essere una minaccia per l’equilibrio mentale della squadra. Invece, ognuno ha tirato dentro di sé il massimo. Con Spalletti che è stato ossessivamente presente per tutto il giorno dando indicazioni di ogni genere. «Eravamo venuti a Torino con l’intenzione di giocare la partita per i 3 punti, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare per organizzare questa gara. Dispiace non esserci riusciti ma c’è molta soddisfazione per la prestazione offerta da tutta la squadra. Partita di grande personalità con un livello molto alto di qualità tecniche e morali espresse da questi giocatori che hanno confermato ancora una volta di meritare di indossare la maglia del Napoli. Bravi», il suo commento alla fine. «Duri, intensi, senza paura né alibi. Noi siamo questi. Su ogni campo», il commento social di Politano. E dal Camerun anche il saluto di Koulibaly: «Forza ragazzi, siete grandi».

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)