Insigne potrà fare quello che mancò a Cavani, Hamsik e Higuain

Prima di andare via, però, per Insigne c’è una missione da compiere. La Juventus stasera (NDR ieri sera), la Sampdoria domenica, poi l’annuncio dell’addio. Atteso da tutti. Da Insigne per capire il termometro della piazza che avrà di fronte fino a giugno, dal club che dovrà salutare il suo secondo capitano di fila in modalità non proprio abituali. Tutto in un weekend, tra firme, annunci e addii. Poi un lungo tour del saluto da qui a giugno. Higuain, Cavani, nemmeno Hamsik ne avevano avuto la possibilità: Insigne, invece, potrà andarsene nel migliore dei modi. Lasciando in regalo un posto in Champions o qualcosa in più. Fonte: Il Mattino