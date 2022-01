Insigne – L’omaggio di tifosi Vip di Napoli: gli intrasigenti

“Non ci sono piagnistei sentimentali da fare – spiega l’ex rettore Guido Trombetti – è una questione di affari, di mesate. Il Napoli si è comportato benissimo perché l’offerta che ha fatto non è stata avanzata da nessun altro club europeo, lui è bravo ma non è un fenomeno e bene ha fatto De Laurentiis a non partecipare a giochi al rialzo, così come ha fatto bene Insigne a fare i suoi interessi. L’addio potrebbe anche essere un’occasione per il Napoli di rifondarsi, certo non mi è piaciuta la pacchianata del capitano di andare a firmare prima di Juve-Napoli, si poteva fare in maniera più riservata ma il buon gusto non si compra al supermercato». E, aggiunge l’ex assessore: «Meglio se va via subito per non dare altre grane a Spalletti, sarebbe forse il caso di togliergli anche la fascia». Intransigente, ma con De Laurentiis, è invece l’assessore Edoardo Cosenza. «Sono dispiaciutissimo – racconta l’assessore-ultrà – è il giocatore di maggior classe italiano. Se Lorenzo fosse andato a firmare per andare alla Juve capirei, ma va in Canada. Di Core ngrato ricordo solo Altafini, credo De Laurentiis doveva fare uno sforzo in più per trattenere il capitano».Valentino Di Giacomo (Il Mattino)