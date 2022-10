Il commento di Spalletti: “I giocatori hanno confermato ancora una volta di meritare di indossare la maglia del Napoli. Bravi tutti!”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, assente a Torino per la positività al Covid di qualche giorno fa, ha commentato sul sito della SSCN il pareggio contro la Juve di stasera all’Allianz Stadium.

“Eravamo venuti a Torino con l’intenzione di giocare la partita per i 3 punti, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare per organizzare questa gara. Dispiace non esserci riusciti ma c’è molta soddisfazione per la prestazione offerta da tutta la squadra”.

“Partita di grande personalità con un livello molto alto di qualità tecniche e morali espresse da questi giocatori che hanno confermato ancora una volta di meritare di indossare la maglia del Napoli. Bravi a tutti”