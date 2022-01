I tre non vaccinati nel Napoli in campo? Ecco cosa rischia la società

La Juventus non fa trapelare nulla della propria sorpresa nell’aver visto schierati i tre in quarantena. Il massimo che rischiano i calciatori è una ammenda (ma neppure quella perché il protocollo Figc è stato rispettato alla lettera) ma alcuni sussurrano che c’è stata una certa contrarietà. Nello staff juventino c’è stato un altro positivo last second: è il vice presidente Pavel Nedved che, però, non è mai stato in contatto con la squadra. Massimiliano Allegri ha avuto da ridire solo sull’arbitro («anche perché dei tre che hanno giocato non so proprio cosa dire, perché sono cose non di mia competenza»), soprattutto nella gestione del finale. «Forse si è rotto l’orologio, spero che Rocchi non si arrabbi se dico queste cose, ma doveva dare più minuti di recupero visto quello che era successo dopo il 90′». P. Taormina (Il Mattino)