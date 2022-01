Ecco i voti del cds per l’attacco: Attacco cinico e generoso all’Allianz!

Un buon attacco, quello visto ieri sera all’Allianz, dove il genio di Mertens ha portato in vantaggio gli azzurri. Ottima gara anche del capitano, che già fa capire che sentiremo la sua mancanza. Ecco i voti de il CDS per l’attacco:

Politano 6,5

Sporca l’area, sul pallone che Insigne gli offre come da copione, e tiene Alex Sandro affinché non possa nulla sullo scarico per Mertens. Poi è una vibrazione perenne.

Zielinski 5,5

Alzati e corri – camminare non basta – e per assecondare il secondo mistero della madre di tutte le partite, lui esce dalla quarantena e sta tra le linee, l’ombra di Locatelli ma riferimento per far ondeggiare il Napoli. Si spegne nella ripresa.



L. Insigne 7

Come un regista laterale, che però poi va nel mezzo per disegnare parabole dolcissime con le quali arrivare Politano. Guardarlo, nelle movenze e nella interpretazione, già lascia un retrogusto d’amara malinconia pensando che ci sarà un 30 giugno.



Mertens 6,5

La sua mattonella, una delle tante, ha bisogno della coordinazione, della postura, della capacità di calcio, della potenza: è un mix che si concentra in quell’istante in cui San Ciro entra in scena fino alle pause.