De Laurentiis ha contenuto la rabbia e alla fine è esploso di gioia!

Visto il susseguirsi di avvenimenti, eventi, decisioni, non decisioni, partenze, false partenze e, conoscendolo un po’, avrà fatto una fatica enorme a non esplodere esternando la sua rabbia. Così, appena terminata la gara, ad esplodere è la felicità. Aurelio De Laurentiis era certo che la Asl Napoli 1 non avrebbe fatto partire la squadra, era sicuro che qualcuno avrebbe impedito che gli azzurri in pieno cluster affrontassero la Juventus. Alla fine non è stato ascoltato. Da nessuno. E allora l’1-1 è una gioia anche per lui: «Grazie alla squadra, grazie a tutto lo staff, grazie a Spalletti che anche da lontano ha mandato messaggi importantissimi ai suoi ragazzi. Con tutte le assenze che ha avuto, il Napoli dimostra di essere una vera squadra da battere!». Gli azzurri tornano a Napoli in una sorta di cordone sanitario di sicurezza, evitando incroci anche all’interno dello stadio.

Fonte: Il Mattino