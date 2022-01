“Con la Juve mi servi sano” e Dries risponde al suo mister

Ieri sera ha dimostrato che su di lui si può ancora contare, Dries Mertens. Negli ultimi tempi si è parlato di scontento, di discussioni con Spalletti, soprattutto dopo l’ultima sostituzione contro lo Spezia. A quanto pare, però, tra i due, entrambi professionisti, il sereno è tornato presto. La Gazzetta dello Sport scrive delle raccomandazioni dell’ allenatore toscano al belga in vista del Capodanno e di Juventus/Napoli:

“L’anno non si era chiuso bene né per il Napoli, né per Mertens che non aveva digerito alcune sostituzioni. Qualche incomprensione con Spalletti, ma poi da professionisti si volta pagina. E Luciano il giorno di San Silvestro è andato sorridendo da Dries, raccomandandogli attenzione nella notte di Capodanno: «Perché con la Juve giochi tu e mi servi sano». La risposta del belga è stata eccellente. Per prestazione e leadership”.