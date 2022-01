Cobolli Gigli, ex presidente Juventus: “Il Napoli è stato davvero agguerrito”

A “1 Football Club”, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus:

“Non ho visto la partita. Da quello che ho visto e letto, è stata un po’ la Juventus che abbiamo già visto. Parte bene, poi si siede e cala. Nel secondo tempo il Napoli è stato davvero agguerrito. Fortunatamente Chiesa ha fatto gol e ha ottenuto il pareggio. Ma non basta. Il tifoso Cobolli Gigli non è contento. Spero ancora nel quarto posto ma le altre restano distanti. Morata?Bravo ragazzo, tanta volontà ma vive alti e bassi. Allegri ha dichiarato che vuole tenerlo. Non ha senso cambiare se non hai la certezza di migliorare. Non credo che la Juventus farà mercato, non ci sono i soldi. Ritengo difficile che la Juve faccia più di un acquisto. Dybala non vive un grande momento fisico. In passato non gli è stato dato il tempo di recuperare davvero dai problemi fisici. Sul rinnovo, da tifoso dico che vorrei vederlo rinnovare perchè credo che possa dare ancora tanto. Da ‘presidente’ mi farei qualche domanda. La Juventus ha bisogno di un Dybala davvero presente. Kean? Temo che si sia lasciato un po’ andare come persona. Gli manca un po’ di equilibrio educativo che un grande giocatore dovrebbe avere. Se fossi ancora presidente farei ricorso per i giocatori del Napoli che erano ‘isolati’? Credo di sì. Tutta la situazione con le ASL non si capisce. Le società sembrano accettare queste strane decisioni ma poi, ad un certo punto, capirei se qualcuno si dovesse incazzare. Passatemi il termine”.