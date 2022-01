Chiacchio, avvocato: “La Salernitana scenderà in campo a Verona”

Su Radio Marte, è intervenuto l’avvocato Edoardo Chiacchio, ecco le sue parole: “Lo scenario di ieri resta imprevedibile. Le squadre che non si sono presentate in campo presenteranno annuncio di ricorso ed entro lunedì lo depositeranno chiedendo il riconoscimento della forza maggiore. Per tutti i casi l’ASL ha proposto isolamento fiduciario per tutti i contatti, quindi non era possibile scendere in campo. Ricorso della Juventus per l’utilizzo di Rrahmani, Lobotka e Zielinski? A mio avviso non ci sono margini. In materia COVID-19 non è stata regolamentata la possibilità di perdita della gara in caso di calciatori non in regola con le normative o addirittura positivi. Il mio pensiero personale è che domenica la Salernitana sarà regolarmente in campo a Verona. La Lega di Serie A ha cambiato le regole, quindi non sappiamo come si comporteranno i club interessati ma ritengo che la Salernitana scenderà in campo a Verona. Non mi sono confrontato con la dirigenza perché io mi occupo solo dei ricorsi di Salernitana, Udinese e Torino. Il comunicato con i nuovi provvedimenti della Lega sono stati varati dal Consiglio direttivo. Oggi leggeremo la posizione dell’Assemblea”.