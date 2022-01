CALCIO FEMMINILE – Joe Montemurro (all. Juventus): “Siamo pronti per la sfida contro l’A.c. Milan”

Domani allo stadio “B. Stirpe” di Frosinone, fischio d’inizio alle ore 14,30, si giocherà la finale di Supercoppa italiana femminile tra la Juventus e l’A.c. Milan. A 24 ore dalla sfida contro la compagine rossonera le parole del coach delle bianconere Joe Montemurro. «Siamo qui per fare la miglior partita possibile. Non è stato facile prepararsi, ma non vogliamo alibi. Stiamo meglio rispetto a quando siamo arrivati, abbiamo lavorato insieme e abbiamo preparato bene questa gara. Ho parlato con le ragazze delle finali che hanno giocato, è bello avere un gruppo che già capisce l’importanza di queste sfide. Ganz sta facendo un grande lavoro al Milan e si vede la crescita della squadra. A Torino si è visto un Milan organizzato e abbiamo visto la loro organizzazione anche nella semifinale che hanno vinto (contro la Roma, ndr). Dobbiamo stare attenti, essere umili e fare il massimo. Stiamo lavorando anche individualmente per essere tutte pronte fisicamente domani. La vittoria contro il Sassuolo, sebbene non sia stata la nostra miglior partita, ha dato entusiasmo e soprattutto ha confermato che queste ragazze non vogliono mai mollare. Cernoia sta bene, è a disposizione e adesso dobbiamo gestire il suo ritorno in campo nel miglior modo possibile. Bonfantini raggiungerà la squadra domani e, anche se non sarà a disposizione, sarà importante averla con noi per il gruppo. Frosinone? Sono rimasto molto colpito dal loro stadio, e anche dall’accoglienza ricevuta. Voglio davvero dire grazie a tutte le persone del Frosinone e anche a chi ha organizzato questa competizione».

La Redazione