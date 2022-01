BASKET – Rinviata Brindisi-Napoli per casi Covid

Dopo la sconfitta per 79-75 a Venezia, il Gevi Napoli basket, si augurava di poter tornare in campo per un pronto riscatto, ma questo non potrà accadere. Infatti la sfida in Puglia contro il Brindisi, altra big del campionato di serie A1, non verrà disputata a causa dei casi Covid della compagine di casa. Stesso discorso vale per Treviso-Trieste. Prossimo match per il roster azzurro sarà a Trento il 23 Gennaio.

La Redazione