Anguissa: “Quando nasci povero come me, hai una voglia incredibile di emergere”

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, impegnato adesso in Coppa d’Africa col suo Camerun, ha parlato a L’Equipe, sottolineando, e non dimenticando le sue origini. «Quando nasci povero come me, hai una voglia incredibile di emergere. Speri che i tuoi figli non passino quello che hai passato tu, vuoi uscirne. Ecco perché sono così determinato. Quando mio padre sente per strada: “Ehi, è il papà di Anguissa”, è orgoglioso. E anch’io. Credo non ci sia niente di più bello che vedere tuo figlio avere successo».

«Sento la speranza di tutta la mia famiglia per vivere una vita migliore. Il mio papà ha sempre lottato per tutti noi ed ero ansioso di restituirgli qualcosa. Per me, che vengo dal Camerun, l’Europa è l’occasione della vita».

«Si sono resi conto che questa era l’occasione della mia vita, anche se all’inizio pensavano: “milioni di bambini giocano a calcio, quindi perché dovrebbe avere successo?”».

Non è il capitano, in Camerun. Ma è convinto che non sia un problema: per Anguissa non c’è bisogno di indossare la fascia per essere un leader. Non prenderà la fascia – dice – finché ci sono calciatori più anziani, che meritano di portarla. Da Aboubakar a Ngadeu passando per Choupo-Moting. Oggi, però, è considerato un calciatore importantissimo anche in patria. Non sempre è stato così. I momenti difficili, in Europa, sono stati tanti.

«Sì, ma non ho mai pensato di tornare a casa. Anche quando le cose non andavano, non ho mai pensato di fallire. Non avevo scuse per fallire. E ora posso andare ancora più in alto. Voglio essere un grande giocatore, scrivere la storia del Camerun come Roger Milla. Voglio vincere la Coppa d’Africa e poi andare al Mondiale. È quello che ho sempre sognato».

Fonte IlNapolista