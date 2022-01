SKY – Tamponi negativi per Rrahamani, Lobotka e Zielinski

Juventus-Napoli ormai sembra certo che si giocherà alle ore 20,45, dove nelle ultime 24 ore è successo di tutto e di più. Secondo il collega di Sky Massimo Ugolini, arrivano aggiornamenti su Rrahamani, Lobotka e Zielinski. “Il difensore del Kosovo, sembrava debolmente positivo, ma per fortuna l’esito del tampone ha dato esito negativo, così come per lo slovacco e il calciatore polacco. Il club azzurro, nonostante il protocollo, espone le sue ragioni nel farli scendere in campo. Invece Elmas è risultato negativo, dopo aver saputo il risultato all’hotel di Torino, ma si sta procedendo per avere conferme in merito”.

La Redazione