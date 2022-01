Siani, attore: “Insigne? Più che un capitano al momento è un capitone”

Su Radio Marte, è intervenuto Alessandro Siani, attore, ecco le sue parole: “Juventus-Napoli? Già il fatto che si giochi in questa situazione è assurdo. Secondo me è una gara molto diversa dalle altre, quando vedi che ci sono cose intorno che non ti fanno esprimere al massimo è strano. Ovviamente sempre Forza Napoli. Allegri ha un’ansia da prestazione perché è venuto per vincere, auguriamoci che Spalletti faccia risultato. Insigne? Più che un capitano al momento è un capitone. Ora vediamo che succede, capiamo le motivazioni, ci sono cifre incredibili in mezzo. Ma è giusto concentrarsi sulla partita”