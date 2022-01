Serie A/ Milan-Roma 3-1: Vittoria sofferta per il Milan!

Dopo un primo tempo acceso e con non poco nervosismo, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 51esimo, Brahim Diaz prova la conclusione dai 20 metri, sfera che sbatte sulla traversa. Al 59esimo, Abraham stoppa al limite dell’area e incrocia, Maignan si distende e devìa in corner. Al 62esimo, Mkhitaryan prova una staffilata di mancino, Maignan si supera e devìa. Al 67esimo, Giroud crossa per Brahim Diaz che stoppa e calcia di mancino, palla larga. Al 74esimo, Karsdorp stende Theo Hernandez e prende il secondo giallo. Sulla punizione successiva, Florenzi calcia forte e prende in pieno l’incrocio dei pali. All’82esimo, Leao parte in profondità superando i due difensori e a tu per tu con Rui Patricio insacca per il 3-1. Al 93esimo, Mancini stende Leao in area e prende il secondo giallo. Dal dischetto Ibrahimovic si fa parare il rigore da Rui Patricio. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match!

Grande vittoria per il Milan che allunga sul Napoli in vista del big match Juventus-Napoli. Roma che prende una bella batosta fuori casa, dopo la graqnde vittoria contro l’Atalanta. Migliori in campo Giroud per il Milan e Abraham per la Roma.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi ( 77′ Conti ), Kalulu, Gabbia, Hernandez; Tonali, Krunic ( 64′ Bakayoko ); Messias, Diaz ( 88′ D. Maldini ), Saelemaekers ( 64′ Leao ); Giroud ( 77′ Ibrahimovic ). All.: Pioli

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini ( 71′ Afena-Gyan ), Veretout ( 71′ Cristante ), Mkhitaryan, Vina ( 71′ El Shaarawi ); Zaniolo ( 85′ Carles Perez ), Abraham ( 75′ Shomurodov ). All.: Mourinho

Ammonizioni: 7′ Abraham (R), 18′ Zaniolo (R), 44′ T. Hernandez (M), 44′ Karsdorp (R), 56′ Krunic (M), 85′ Mancini (R)

Marcatori: 8′ rig. Giroud (M), 17′ Messias (M), 40′ Abraham (R), 82′ Leao (M)

Espulsioni: 74′ Karsdorp (R), 93′ Mancini (R)