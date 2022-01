Serie A/ Milan-Roma 2-1 (1T): Primo tempo acceso a San Siro!

Questo pomeriggio alle ore 18:30, va in scena Milan-Roma, match valido per la ventesima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 4′, Theo Hernandez calcia al volo di potenza, gran risposta di Rui Patricio, che devìa la sfera. Proprio su questa conclusione dopo check VAR, viene segnalata una deviazione di Abraham con il braccio, e l’arbitro è costretto a concedere il penalty ed ammonire Abraham. Dal dischetto Giroud non sbaglia. Al 17esimo, Ibanez sbaglia il retropassaggio favorendo la conclusione di Giroud, che si stampa sul palo, ma sulla ribattuta arriva la conclusione in rete di Messias. Al 24esimo, Abraham serve Zaniolo in profondità che calcia, trovando la deviazione in corner di Maignan. Al 40esimo, Zaniolo calcia trovando la devizione di Abraham con Maignan che si supera e devìa in angolo. Sul corner successivo, Pellegrini calcia trovando la deviazione ancora di Abraham, stavolta in rete. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il primo tempo!

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Saelemaekers; Giroud. All.: Pioli

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

Ammonizioni: 7′ Abraham (R), 18′ Zaniolo (R), 44′ T. Hernandez (M), 44′ Karsdorp (R)

Marcatori: 8′ rig. Giroud (M), 17′ Messias (M), 40′ Abraham (R)