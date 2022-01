SERIE A – Juventus-Napoli 1-1, i top e il flop della squadra azzurra

La vigilia del Napoli non è stata delle migliori, tra casi Covid e buster vari, sfida contro la Juventus. Inizio dei bianconeri che sfiorano la rete con McKennie di testa. Gli azzurrini alzano i ritmi e si affidano ad Insigne e Mertens. Il belga sblocca la gara con un diagonale preciso che supera Szeszcny. Il numero 14 ci prova su punizione, ma la mira è di poco impreciso. I padroni di casa ad inizio ripresa, sembrano essere in affanno ma pareggiano con Chiesa che calcia e leggera deviazione di Lobotka. La gara resta equilibrata, ancora Mertens, ma stavolta respinge il portiere di casa. Nel finale Kean di testa, palla alta di poco. Un punto che sa di impresa, dopo una viglia così complessa ed ora testa alla Sampdoria, sperando nel tempo di recuperare i vari positivi. Ecco le pagelle della sfida dell’Allianz Stadium.

Top

Di Lorenzo 7 – Il terzino tuttofare del Napoli, anche stasera, si dimostra insuperabile anche contro Chiesa. Difende bene e nella ripresa si fa vedere in avanti. Nel finale c’era un fallo su di lui, come sempre bionico.

Juan Jesus 7 – Dopo la sfortunata autorete contro lo Spezia, l’ex di Inter e Roma, si è ripreso la scena. All’inizio rischia di tenere troppo palla, ma poi la gara rimedia e non sbaglia più nulla.

Rrhamani 6,5 – Peccato solo per la respinta di testa dove segna Chiesa, ma per il resto davvero bene. Chiude tutti i varchi e anche con ottime diagonali difensive.

Ghoulam 6,5 – Il franco-algerino, che non giocava novanta minuti, ha sofferto solo in un paio di circostanze, però alla distanza dimostra di essere scattante. Ottimo nelle diagonali soprattutto su Chiesa.

Lobotka 7 – La sfortunata autorete, non macchia la partita dello slovacco che si conferma in grande forma. La squadra lo cerca e lui si fa trovare e poi chiude i varchi alla Juventus. Davvero insuperabile.

Demme 6,5 – Il centrocampista tedesco gioca la miglior partita della stagione. Molto attento e disciplinato, anzi nel primo tempo si spinge in avanti. Nella ripresa lotta e suda in mezzo al campo fino alla fine.

Politano 6 – Il primo tempo dell’ex di Inter e Sassuolo, al di là dell’assist per Mertens, non trova la continuità cercata. Nella ripresa spinge di più, come contro lo Spezia, sta lentamente ritrovando la forma, post-Covid.

Insigne 6,5 – Per il capitano del Napoli, non era una vigilia semplice, non solo per il Covid, ma anche per la vicenda del Toronto. Il primo tempo era stato impeccabile, suo il lancio dove nasce la rete di Mertens. Bene in fase difensiva, nel finale un po’ stanco, ma va bene così.

Mertens 7 – Il belga cercava una serata per rifarsi dopo le gare contro Spezia ed Empoli e si riscatta contro la Juventus. Ottimo il diagonale dove batte Szesczsny, sfiora la rete due volte, su punizione e poi con il tiro. Grande sacrificio, come sempre.

Flop

Zielinski 5,5 – Il polacco ha avuto una viglia non semplice, compreso per la questione vaccino, quindi non era brillante. Meglio nel primo tempo, poi si nasconde a centrocampo, solo un assist per Mertens. Non ripete le ultime gare.

A cura di Alessandro Sacco