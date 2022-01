Scozzafava, giornalista: “Sarebbe stato saggio rinviare”

Su Radio Marte, è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista, ecco le sue parole: “L’ASL di Torino ha ragione sulla quarantena dei 3 giocatori. L’ASL Napoli 1 ha ravvisato bene la situazione. Però questo non è calcio, non è uno spot bello per chi vive questo sport. Anche vero che queste decisioni non dovrebbero dipendere dall’ASL. Sono in corso altri tamponi, tra cui 2 dubbi di 2 giocatori. La situazione è in continua evoluzione. Senza tutti questi giocatori ma che partita è? Vale per il Napoli e per le altre. Sarebbe stato saggio rinviare questa e la prossima, questo è uno sport di competizione ad armi pari per quanto possibile, oggi le partite saranno falsate. Se c’è una Legge che dice che l’ASL ha la parola ultima forse è sbagliata la legge. O le ASL si comportano in maniera univoca oppure è giusto che non si segua un criterio singolo. Per me la partita non dovrebbe essere giocata, al di là del fatto che sia coinvolto il Napoli”.