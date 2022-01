Rivieccio, attore: “Il campionato così è totalmente falsato”

Su Radio Marte, è intervenuto Gino Rivieccio, attore, ecco le sue parole: “Per come stanno le cose in campo dovrebbero entrare i virologi con Speranza arbitro. Siamo alle comiche, ormai il calcio continua a dilapidarsi ed è in confusione totale. Io sono per lo slittamento del ritorno in scuola, nessuno poi parla degli spalti e dei possibili contagi. Il campionato così è totalmente falsato. Anche l’ASL di Napoli ha fatto scaricabarile. Juventus-Napoli non sembra essere una partita che porta bene, capisco che non si possano rinviare troppe partite. Allora o fermiamo tutto e ce ne fotte degli interessi oppure nulla. Tutto avrei voluto fuorché intossicarmi l’Epifania così“.