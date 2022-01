Nella notte nuovo giro di tamponi in casa Napoli e poi si tireranno le somme

Nella notte il Napoli ha effettuato un altro giro di tamponi, sarà decisivo, in vista della sfida di questa sera contro la Juventus. Dovessero uscire ancora dei casi di positività, allora il match dell’Allianz Stadium salterà. La riunione della Lega di serie A ha in sostanza comunicato che la giornata di campionato non verrà rinviata, ci si baserà sui 13 giocatori come accade nelle gare internazionali. Il tutto nonostante Adl abbia detto a chiare lettere che non si doveva scendere in campo. Inoltre c’è la questione di: Rrahamani, Lobotka e Zielinski, senza il super green pass e solo con la seconda dose del vaccino. Con il vecchio regolamento dovrebbero scendere in campo, ma la sensazione è che rimarranno in Hotel. Un caos senza precedenti.

La Redazione