Nella giornata surreale di ieri, Osimhen litiga sul web

Nella giornata surreale di ieri, tra tamponi, Asl che si contraddicono, web che impazzisce, anche Osimhen si fa notare e “litiga” in rete. Su Twitter: Victor, positivo al Covid e in attesa di guarigione a Lagos, posta un messaggio criptico contro ignoti: «Sei un grande sciocco, perché non mi denunci alla polizia?», e a seguire aggiunge l’icona del dito medio. Una tifosa legge e lo redarguisce: «Dovresti capire che scrivi sciocchezze, che sei un calciatore di Serie A, che tantissimi ti seguono, ogni tanto usa pure la testa». Ormai siamo al delirio. Il calcio si sta rendendo ridicolo. E non solo nelle persone di calciatori e tifosi.