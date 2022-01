Vista la situazione Covid che la società e la squadra azzurra vivono in questo momento e per mettere in pratica ed eseguire quelle che sono state le direttive, la circolare e le richieste dell’ ASL, e cioè di «valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio», i tesserati del Napoli non hanno parlato nel pre-partita né parleranno nel post-partita alle emittenti televisive e ai giornali.