Napoli, al momento panchina vacante e non per le riserve

Il calcio, quello surreale e lontano dalla realtà, ha deciso che la giornata di campionato si giocherà. Alcune gare sono state fermate dalle Asl, un’altra, che si può definire al limite, si gioca. Come, non si sa. E’ la partita dello Stadium tra Juventus e Napoli. In casa azzurra non si sa chi andrà in campo. Non potrebbe essere altrimenti, visto che non si sa neanche chi andrà in panchina. Non in qualità di riserva, no. Proprio come guida tecnica. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “Perché l’emergenza in casa Napoli è tale che oltre ad arrivare a Torino con un gruppo di ragazzini in panchina (anche quelli “decimati” dai contagi) ancora non è chiaro chi stasera sarà l’allenatore degli azzurri allo Stadium. Già perché Luciano Spalletti è positivo ed è rimasto a casa in isolamento. Ma anche Marco Domenichini non sta benissimo e siccome il club di De Laurentiis ha disposto un ulteriore giro di tamponi, nel dubbio è stato richiamato Daniele Baldini, nei giorni scorsi rimasto in isolamento per via di un contatto stretto positivo nelle festività, ma che ha finito la quarantena ed è risultato negativo. Insomma se non ce la facesse Domenichini, ecco che in panca andrebbe Baldini, l’altro dello staff ad avere i titoli per poter guidare una formazione di A”.