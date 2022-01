Milone, giornalista: “Juve-Napoli? La partita ci sarà, c’è un protocollo”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Antonino Milone, giornalista di Tuttosport, ecco le sue parole:

“Juve-Napoli? Si dovrebbe giocare perché c’è un protocollo che prescrive che in presenza di 13 giocatori disponibili si può scendere in campo. La partita ci sarà, a meno che l’ASL di Torino non intervenga. Caso dell’anno scorso? Si possono avere tante opinioni, la realtà però è che leggo che la Lega vuole portare le ASL in tribunale. Ci sono degli organi preposti alle decisioni e di fronte a questa pandemia – che non sappiamo quando finirà – credo sia giusto giocare. Morata? Allegri è stato sincero, gli ha chiesto di restare. Ma è anche ovvio che Morata ci faccia un pensierino se Xavi lo chiama. Non mi sorprenderebbe la sua permanenza. Credo anche che sarebbe giusto affiancargli un attaccante, per come vuole utilizzarlo Allegri sarebbe l’ideale. Rinnovo Dybala? Ti dico che lo terrei. Se invece la Juve ha intenzione di comprare un gran calciatore al suo posto, allora ti dico di no. Credo però che Agnelli voglia puntare molto sull’argentino nonostante le sue fragilità”.