Marchetti, giornalista: “Per la fascia è lo spogliatoio che decide chi lo rappresenta”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato: “ Insigne è sfuggito, l’accordo con il Toronto c’è e da luglio sarà un giocatore di quella squadra. L’operazione è per giugno, Lorenzo vuole rimanere a Napoli fino a fine stagione, non vuole scappare ma onorare quest’anno. Penso abbia scelto di fare una carriera diversa anche perché probabilmente quello che gli offriva oggi il Napoli non era abbastanza allettante. Fascia di capitano? Discorso in cui non entro, di fatto poi è lo spogliatoio che decide chi lo rappresenta.”