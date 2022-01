Insigne si aggiunge alla pattuglia dei Nazionali che giocano all’estero

Mentre continua il conto alla rovescia verso lo spareggio mondiale contro la Macedonia del Nord, in calendario il prossimo 24 marzo (partita da vincere per poi giocarsi il Qatar, il 29, contro la vincente di Portogallo-Turchia) si allarga dunque la pattuglia dei campioni azzurri che dopo il trionfo di Wembley giocano all’estero. Se Verratti come è noto non ha mai disputato un solo minuto in A e da un decennio ormai è al Psg, se Jorginho ed Emerson Palmieri sono da alcune stagioni in forza al Chelsea e se Donnarumma è alla sua prima esperienza, fin qui non molto esaltante, al Psg, con l’Insigne candese la pattuglia “straniera” di Mancini arriverà a quota cinque. Un dato mai registrato in precedenza, a proposito di una rosa arrivata a un titolo internazionale. Dopo Berlino 2006 per esempio, per quanto giocatore importantissimo, capitano e futuro Pallone d’Oro, il solo Cannavaro lasciò l’Italia per approdare al Real Madrid. Toni, inseguito dal Bayern, dovette aspettare una stagione per scelta della Fiorentina dei Della Valle.

Fonte: A. Santoni (CDS)