[Formazioni] Juventus-Napoli, Dybala in panchina. Esordio per un ragazzo della Primavera

In attesa dell’esito dei tamponi effettuati questa notte, stasera si dovrebbe giocare la sfida dell’Allianz Stadium, tra la Juventus e il Napoli, valevole per la ventesima giornata. In casa bianconera, potrebbe esserci la panchina per Dybala, al suo posto pronto McKennie, con Chiesa spostato in avanti al fianco di Morata e Bernardeschi. In difesa Rugani al posto di De Light. Per il Napoli, in totale emergenza, visti i casi di positività, potrebbe far esordire da titolare a destra Zanoli, mentre a centrocampo il classe 2022 Vergara, proveniente dalla Primavera. Il tutto attendendo il giro dei tamponi