Dr. Picco (D.G. ASL Torino) chiarisce la posizione dei tre azzurri privi della terza dose

Il Napoli in pieno cluster (in mattinata anche Meret e un collaboratore di Spalletti sono risultati positivi portando a sette il bilancio dei contagiati in 24 ore), decimato dalle assenze, pieno zeppo di giovani della Primavera, è piombato a Torino con tre titolari che resteranno in hotel. «Certo, non è previsto dalle normative che possano lasciare l’albergo per recarsi a giocare. E anche il rientro al proprio domicilio deve essere concordato con le autorità sanitarie competenti e rispettare precisi parametri di sicurezza», spiega Carlo Picco, direttore generale dell’Asl Torino Centro che invece poche ore prima aveva bloccato la partenze del Torino. In realtà, il vecchio protocollo Figc, non aggiornato dopo l’introduzione della terza dose, sanciva il contrario: ovvero che pur in isolamento, i giocatori in campo potevano andarci lo stesso. Anche questo, dunque, si capirà oggi. Giusto per completare il quadro della confusione. P. Taormina (Il Mattino)