De Laurentiis ha consultato i suoi legali e ha dato l’ok alla partenza per Torino

De Laurentiis ha autorizzato la squadra a partire per Torino dopo la lettura del dispositivo dell’Asl 1. Dopo essersi consultato con i suoi legali, ha compreso che non c’era la forza maggiore. Dunque ha dato il via libera. Poi tutto è andato per aria, dopo che è arrivato lo stop a Zielinski e agli altri due. Frenetiche le consultazioni con la Lega Calcio e nel frattempo la squadra attorno a mezzanotte si è sottoposta a un altro giro di tamponi il cui esito verrà comunicato solo questa mattina. E che portano a un’altra tempesta di interrogativi sulla disputa della partita, anche sulle soluzioni in campo, visto che davvero pare quasi ridicolo parlare di tattica, schieramenti e tutto il resto. In ogni caso, visto il forfait di Rrhamani, si va verso l’esordio di Ghoulam e Zanoli (oppure Costanzo) in difesa, con Di Lorenzo che prenderà il posto del kosovaro nella linea centrale. Elmas dovrà stringere i denti, probabilmente: è rientrato da poche ore, da un paio di giorni si è negativizzato ma gli toccherà recitare la sua parte. E a questo punto, probabile che giochino assieme dall’inizio Petagna e Mertens. In un gioco che sarà sicuramente al massacro. Tra fermare il campionato e mettere in scena spettacoli del genere, chi doveva decidere ha preferito la strada peggiore. P. Taormina (Il Mattino)