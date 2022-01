Dazn – Allegri: “Era uno scontro diretto, noi all’andata non avevamo 6 titolari”

Al termine della gara dello Stadium tra Juventus e Napoli, il tecnico bianconero, Allegri, interviene ai microfoni Dazn e non ritiene si tratti di occasione mancata: “Questo era uno scontro diretto, ma loro hanno schierato più o meno tutti i titolari, avevano fuori quattro giocatori, noi all’andata ne avevamo fuori sei…Purtroppo capitano anche queste cose. Il Napoli ha fatto una buona partita, noi altrettanto, potevamo andare in vantaggio, ma siamo stati imprecisi negli ultimi 20 metri, frettolosi; una volta raggiunto il pari abbiamo avuto 3-4 minuti di pressione, poi abbiamo iniziato a giocare meno la palla. La classifica rispetto al Napoli è rimasta invariata, quindi vediamo tutto in modo positivo visto che abbiamo un punto in più del girone d’andata, questo è un bel segnale. Certo, bisogna che cominciamo a segnare di più”.