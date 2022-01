C. Picco, dir. ASL Torino: “L’ASL di Napoli ha fatto le sue valutazioni”

A Radio Marte è intervenuto Carlo Picco, direttore ASL di Torino: “L’ASL di Napoli ha fatto le sue valutazioni, ogni caso è a sé. Trovare un positivo in più non è che cambierebbe molto. Il loro provvedimento sarà stato pesato da loro ed era il migliore da fare al momento. Bisogna applicarlo in relazione alle norme. Juventus-Napoli si gioca? Io faccio provvedimenti sanitari. Le conseguenze dei provvedimenti a Napoli non so che tipo di esito daranno. Non lo so. Non è che tocchi all’ASL di Napoli ma ha già fatto la sua valutazione“.

Fonte: Radio Marte