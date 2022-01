Alvino: “Vergognoso l’attacco finale all’arbitro da parte dei giocatori di casa in pieno stile Juventus”

Il Napoli ha pareggiato all’Allianz Stadium contro la Juve, per 1-1. Carlo Alvino ha commentato sul suo profilo Twitter l’episodio avvenuto a fine gara, quando i giocatori della Juve hanno accerchiato l’arbitro per aver fischiato la fine della gara prima che potessero tirare un calcio di angolo. “#JuveNapoli vergognoso l’attacco finale all’arbitro da parte dei giocatori di casa in pieno stile Juventus. Che soddisfazione! Ci sono pareggi che valgono più di una vittoria. Un premio al coraggio di questo Napoli che porta via un punto senza mai soffrire. Bravi tutti!”