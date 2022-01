Vettosi, giornalista: “Il Napoli ha ancora bisogno di tagliare sugli stipendi”

Su Radio Marte, è intervenuto Fabrizio Vettosi, giornalista, ecco le sue parole: “Ridimensionamento Napoli? Con Insigne e Manolas via sono meno di 20 milioni lordi. Quest’estate siamo stati preconizzatori di qualcosa che sarebbe avvenuto, anzi io mi aspettavo tagli ancora più sostanziosi. Il Napoli aveva le ultime chance per realizzare importanti plusvalenze dopo 143 milioni di euro di costo dell’area tecnica, specialmente gli staff sono costati tantissimo. Il Napoli ha ancora bisogno di tagliare, con questi tagli non arriverà verso l’obiettivo dei 100 milioni di euro di costo dell’area tecnica. Teoricamente dovrebbe fare a meno di Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz e Lozano. Al di là delle fandonie che si raccontano in giro sul COVID-19 che ha colpito il calcio – perché i diritti tv addirittura potrebbero essere incrementati – il vero impatto è sui ricavi commerciali e da sponsor e licenze. Basterebbe liberarsi di Mertens e Ghoulam? Sono dei fine contratto che vanno verso un naturale non rinnovo, ci si avvicina ai 100. Il Napoli ha avuto risultati sportivi estremamente positivi con 54 milioni di euro di costo dell’area tecnica all’epoca di Mazzarri. Al di là del pathos e delle emozioni dei tifosi, il calcio a livello professionistico è fatto soprattutto di organizzazione, motivazione e acume. Non penso che una congrua riduzione del costo dell’area tecnica sia un male. Può essere solo un bene per il Napoli. L’organizzazione può superare da sola le situazioni capitali”.