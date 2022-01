UFFICIALE – Lana Golob neo giocatrice del Napoli femminile

Nuovo colpo in casa Napoli Femminile. Il club rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Lana Golob, difensore nata in Slovenia proveniente dalla Virginia Commonwealth University che – dopo le visite mediche di rito – oggi ha svolto il primo allenamento con le nuove compagne.

Golob, difensore centrale della nazionale slovena, è nata a Recica ob Paki il 26/10/1999. Ha collezionato, giovanissima, 44 presenze nel massimo campionato sloveno per poi volare negli Stati Uniti. Nei quattro anni alla Virginia Commonwealth University ha messo insieme 60 presenze (54 da titolare) realizzando anche 7 reti. Di recente, con la Slovenia è anche andata a segno nel match contro l’Estonia valido per le qualificazioni al Mondiale 2023.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile