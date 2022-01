SPORTITALIA – L’Asl di Torino blocca l’arrivo del Napoli. Tre azzurri in quarantena

La vigilia di Juventus-Napoli è davvero sempre più caotica. L’Asl di Napoli aveva deciso di far partire la squadra azzurra alla volta di Torino. I partenopei sono atterrati in questo momento alla volta del capoluogo piemontese, ma pare che l’ente sanitario di Torino abbia bloccato il Napoli. Inoltre tre azzurri saranno in quarantena visto i contatti con positivi, quindi non scenderebbero in campo: Rrahamani, Lobotka e Zielinski.

La Redazione