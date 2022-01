In una giornata dove per il Napoli è a dir poco un caos, visti i casi di positività e alla vigilia della sfida contro la Juventus, arriva una notizia di mercato. Il club azzurro nel frattempo ha trovato l’accordo su tutto per quanto concerne Tuanzebe e venerdì, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, svolgerà le visite mediche.

La Redazione