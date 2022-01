Serie A – Quattro partite saltano a causa del Covid

Quattro partite di serie A saltano causa Covid nel turno dell’Epifania. Sono Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese e Bologna-Inter.

L’Asl di Torino, infatti, ha bloccato la trasferta dei granata a Bergamo “in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo gli ultimi tamponi. Per questo ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per 5 giorni a partire da mercoledì 5 gennaio”. A questo punto potrebbe saltare anche Torino-Fiorentina, in programma domenica prossima. Il Torino ha per il momento 8 positivi: 6 calciatori e 2 membri dello staff.

La Salernitana non si presenterà allo stadio Arechi per la sfida contro il Venezia. I campani hanno undici positivi nel gruppo squadra e l’Asl di Salerno ha messo in isolamento altre 25 persone (tra cui diversi calciatori) che hanno avuto contatti con gli ultimi 5 contagiati riscontrati lunedì. Il club aveva chiesto alla Lega Serie A il rinvio del match che non è stato accordato.

Salta anche Fiorentina-Udinese: “In seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l’autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022 in base alle rispettive vaccinazioni”. Quindi i friulani non giocheranno neanche domenica con l’Atalanta.

Infine è da poco stato ufficializzato anche il rinvio di Bologna-Inter.

