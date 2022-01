P. Lo Monaco, dirigente: “E’ un bravo DS competente. Prenderà qualcuno”

Tante le reazioni scatenate dal passaggio di Insigne al Toronto. Secondo Pietro Lo Monaco, intervenuto su Vikonos Web Radio/Tv, è stata la società partenopea a prendere questa decisione. Dunque chi verrà a Napoli per sostituire Insigne? Lo Monaco non si sbilancia: “Inutile fare nomi. Mi è capitato, in passato, di segnalare giocatori prima che esplodessero. Penso a Paredes – ricorda l’ex ds del Catania – segnalato a Montella quando era alla Fiorentina: era al Boca e si poteva comprare con pochi spiccioli, invece fu preso l’anno dopo dalla Roma, che lo girò all’Empoli. Giampaolo lo trasformò in centrale e poi fu venduto al Psg per 40 milioni. Il Napoli, comunque, ha struttura tecnica, ha in Giuntoli un ds bravo e competente. Di sicuro prenderà un bravo giocatore per la prossima stagione“.

Premi qui per altre notizie

Fonte: Vikonos Web Radio