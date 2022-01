Nocerino, ex calciatore: “Insigne? Bisognava risolvere tutto prima“

Antonio Nocerino, ex centrocampista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Condivido la scelta di Lorenzo, ma mi sembra strano che nessuno si chieda come mai la società non ha fatto niente per trattenerlo a Napoli. Io voglio ricordare che stiamo parlando del calciatore più rappresentativo della squadra, il capitano nonché tifoso del Napoli. Ritengo che un giocatore come lui, tra l’altro campione d’Europa, non può essere trattato in questo modo. Io parlo da ex calciatore, per me un capitano di una squadra non può arrivare agli ultimi sei mesi di una stagione a scadenza di contratto. Un giocatore come Insigne non lo puoi far arrivare con il dubbio fino a questo punto. Anche perché sappiamo bene che per un calciatore le tempistiche sono importanti e se tutto viene gestito per il meglio, il calciatore di turno lavora meglio. Io da ex calciatore non sarei arrivato all’ultimo anno o agli ultimi sei mesi prima della scadenza di contratto. Secondo me l’aspetto economico è secondario perché se un giocatore è importante per un club va trattato come tale. Per me è stato tutto sbagliato a causa dei tempi, bisognava risolvere tutto prima“.