Juventus-Napoli: la squadra composta con i contagiati di entrambe

Juventus-Napoli: La partita del 6 gennaio, quella che doveva essere considerata una dei big match di giornata, ancora non si ha l’ufficialità di un probabile rinvio, ma se ne parla molto. Ma la curiosità è che con i calciatori che non giocheranno quella partita si può formare una squadra davvero niente male. Per i partenopei risultano contagiati, Koulibaly, Malcuit, Anguissa, Elmas, Mario Rui, Ounas, Lozano ed Osimhen. Mentre per i padroni di casa la Juventus risultano contagiati Pinsoglio, Bonucci, Chiellini, Danilo, Artur, Pellegrini, Ramsey, Kajo Jorge. Insomma con questi calciatori sembrerebbe davvero una signora squadra. Magari considerando che come allenatore in questo momento risulta positivo Mister Spalletti, potrebbe essere lui a guidare questa squadra.

La partita è prevista per il 6 gennaio alle 20.45, ma sembrano non fermarsi le polemiche, soprattutto ricordando quanto successe lo scorso campionato; con l’ASL di Napoli che fermò la partenza dei calciatori azzurri, ed il susseguirsi di corsi e ricorsi, dove la partita poi fù dapprima vinta a tavolino dai bianconeri, poi fù rinviata per un cercare una data disponibile; ed infine fù giocata.

Foto: CdS