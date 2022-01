Insigne-Toronto, mega ingaggio e tutti i benefit per il ragazzo di Frattamaggiore

Ieri sera c’erano le immagini da un Hotel di Roma, a pochi passi dalla Filmauro, della firma di Lorenzo Insigne con il Toronto, compagine della Mls. Oltre al capitano del Napoli, c’erano il suo agente Vincenzo Pisacane, il procuratore Andrea D’Amico, papà Carmine e suo moglie Jenny. Alla fine sono uscite le cifre del prossimo contratto che guadagnerà in Canada. Ingaggio da 7,5 milioni a stagione, per 4 anni, in aggiunta la villa, dal Golfo al Lake Ontario e ai Grandi Laghi non è mica un attimo le lezioni per i suoi figli e professor d’inglese per la famiglia. Insomma tutti i benefit per l’entourage Insigne, con tanto di video e firma in diretta. Ora è chiaro che resterà fino al 30 Giugno, dove dovrà dare il massimo per la maglia del Napoli.

Fonte: F. Mandarini CdS