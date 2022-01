Insigne in azzurro ha guadagnato la metà di ciò che prenderà a Toronto

Si parla di soldi. Ovvero ne parla Calcio e finanza. Se pensi al contratto di Insigne con il Toronto pensi in primo luogo al ritorno ed ai benefici economici. Il sito ha fatto una stima in merito a quanto guadagnato dal capitano del Napoli in azzurro. Secondo il sito specializzato Insigne ha incassato (le cifre ufficiali non sono disponibili e dai bilanci della società è possibile reperire solo il dato sul monte ingaggi nel complesso) circa 27,4 milioni di euro. Spalmati così: 700.000 euro l’anno dal 2012 al 2014, 1,1 milioni fino al 2016, poi 1,8 per il 2016/17, 3,6 l’anno successivo, e infine 4,6 milioni l’anno fino a scadenza. In sintesi, Insigne, nei dieci anni napoletani ha guadagnato circa la metà di quel che prenderà nei prossimo 4-5 anni in Canada.